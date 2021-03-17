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Компания Roewe обновила свой седан Roewe i5

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Появились фото и рендеры грядущего рестайлинга Roewe i5. Это относительно недорогой седан, представленный на китайском рынке.

Пока актуальную генерацию продали в количестве 129 тыс. экземпляров за прошлый год.
От модели 2018 года будущий i5 отличается более агрессивным дизайном.

В нем изменилась оптика, задние фонари и бампера. Топовая комплектация получит «спортивную» полосу на бампере.

Однако больше всего изменений в салоне авто. Мультимедиа получит 12.3-дюймовый дисплей с обновлённым интерфейсом.

Также рестайлингу подверглись индикаторы на приборной панели. Кроме вышеописанного стоит отметить сильно измененные дверные карты.

Компания Roewe обновила свой седан Roewe i5

В топовых конфигурациях, водители получат кожаные сидения с контрастной строчкой, а дверные карты и торпеду украсят декоративной полосой.

Моторная гамма представлена бензиновым атмосферным мотором 1.2 литра с мощностью 120 лошадей, а модели постарше оснастят 1.5 литровым турбоагрегатом с отдачей 169 лошадиных сил.

Атмосферник будет работать с пятиступенчатой механикой или роботом, а турбо – с семиступенчатым преселективным роботом.

Ныне актуальный Roewe i5 китайским клиентам обходится в 10 600 долларов или 795 000 рублей. Рестайлинговая модель будет дороже, но на сколько, узнаем этим летом.

Компания Roewe обновила свой седан Roewe i5 Компания Roewe обновила свой седан Roewe i5 Компания Roewe обновила свой седан Roewe i5

Roewe Roewe i5
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