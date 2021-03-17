Компания Roewe обновила свой седан Roewe i5

Появились фото и рендеры грядущего рестайлинга Roewe i5. Это относительно недорогой седан, представленный на китайском рынке.

Пока актуальную генерацию продали в количестве 129 тыс. экземпляров за прошлый год.

От модели 2018 года будущий i5 отличается более агрессивным дизайном.

В нем изменилась оптика, задние фонари и бампера. Топовая комплектация получит «спортивную» полосу на бампере.

Однако больше всего изменений в салоне авто. Мультимедиа получит 12.3-дюймовый дисплей с обновлённым интерфейсом.

Также рестайлингу подверглись индикаторы на приборной панели. Кроме вышеописанного стоит отметить сильно измененные дверные карты.

В топовых конфигурациях, водители получат кожаные сидения с контрастной строчкой, а дверные карты и торпеду украсят декоративной полосой.

Моторная гамма представлена бензиновым атмосферным мотором 1.2 литра с мощностью 120 лошадей, а модели постарше оснастят 1.5 литровым турбоагрегатом с отдачей 169 лошадиных сил.

Атмосферник будет работать с пятиступенчатой механикой или роботом, а турбо – с семиступенчатым преселективным роботом.

Ныне актуальный Roewe i5 китайским клиентам обходится в 10 600 долларов или 795 000 рублей. Рестайлинговая модель будет дороже, но на сколько, узнаем этим летом.