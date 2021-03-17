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Suzuki выкатили на тесты удлинённую версию Suzuki Jimny

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Suzuki Jimny вновь выкатили на тесты в камуфляже, но на сей раз авто стало ещё длиннее. Напомним, что Jimny уже продаётся, но с разной длиной в зависимости от региона.
Обновлённый Suzuki Jimny получил самую большую длину в семейства – 3 645 мм, но даже без камуфляжа видно, что автомобиль остался трёхдверным.

Будет ли пятидверная версия пока не известно.

Внешность самого длинного Jimny, кроме большей длины от оси до оси, осталась прежней.

Автомобиль будут собирать в Индии из японских компонентов. Привезут ли Jimny хотя бы в ЕС неизвестно.

До этого менеджерам Suzuki пришлось презентовать Jimny как коммерческий автомобиль из-за эконорм Evro7.

Для коммерческого транспорта ограничения не столь серьёзные и только так Suzuki Jimny может быть представлен в европейской части континента.

Suzuki выкатили на тесты удлинённую версию Suzuki Jimny

suzuki Suzuki Jimny
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