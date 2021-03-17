Audi в этом году завершила разработку новых двигателей внутреннего сгорания из-за Евро-7

Ресурс Automobilewoche опубликовал интервью с главой компании Audi Маркусом Дюсманном.
По словам представителя бренда становится ясно, что бренд уходит от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромоторов.
Но в заявлении Дюсманна не говорится о совершенно полном отказе от ДВС.
Audi будет поддерживать имеющиеся агрегаты в течение десятилетия.
Причина в ограничениях Evro7. Глава Audi продолжил свою речь с критикой в адрес эконорм, ведь они не дают существенного результата, но усложняют работу инженеров и жизнь покупателей.
Кроме того, Маркус Дюссанн подчеркнул, что планируется сохранить агрегат W12 на премиальной Audi A8 и V10 в спорткаре Audi R8.
Первостепенная задача перевести на электротягу наиболее популярные модели – A4 и А6.