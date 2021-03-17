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Audi в этом году завершила разработку новых двигателей внутреннего сгорания из-за Евро-7

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Ресурс Automobilewoche опубликовал интервью с главой компании Audi Маркусом Дюсманном.

По словам представителя бренда становится ясно, что бренд уходит от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромоторов.

Но в заявлении Дюсманна не говорится о совершенно полном отказе от ДВС.

Audi будет поддерживать имеющиеся агрегаты в течение десятилетия.

Причина в ограничениях Evro7. Глава Audi продолжил свою речь с критикой в адрес эконорм, ведь они не дают существенного результата, но усложняют работу инженеров и жизнь покупателей.

Кроме того, Маркус Дюссанн подчеркнул, что планируется сохранить агрегат W12 на премиальной Audi A8 и V10 в спорткаре Audi R8.

Первостепенная задача перевести на электротягу наиболее популярные модели – A4 и А6.

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