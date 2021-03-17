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Changan представила новый стильный кроссовер Changan CS55 Plus

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Changan скоро проведет презентацию рестайлинговой версии кроссовера CS55 Plus. Эту модель уже зарегистрировали на сайте регулятора, и благодаря этому стало известно, как выглядит новинка и какие у нее будут технические характеристики.
Размеры Changan CS55 Plus составляют: длина — 4515 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1800 мм. Размер колесной базы равен 2656 мм.

Кроссовер получил стандартное обновление, в рамках которого изменили радиаторную решетку, оптику, бамперы и заднюю оптику. Также для кроссовера разработали новые колесные диски.

В Китае Changan CS55 Plus будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с. Он может работать только с роботизированной коробкой передач и передним приводом. Презентация CS55 Plus должна состоятся в ближайшее время.

Changan представила новый стильный кроссовер Changan CS55 Plus

Changan Changan CS55 Plus
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