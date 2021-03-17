Стартовали продажи обновленного кроссовера CS35 Plus от Changan

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера Changan CS35 Plus, причем пока на модель принимают только заказы, но «живые» продажи начнутся уже в конце месяца.

Кроссовер Changan CS35 Plus получил полностью новую переднюю часть, где была существенно увеличена радиаторная решетка и полностью переделана оптика.

Теперь кроссовер соответствует фирменному стилю китайского производителя. Большие изменения произошли и в салоне.

Автопроизводитель полностью изменил руль и блок управления климатом, при этом дисплеи панели приборов и мультимедийной системы по-прежнему разделены, но находятся под единым стеклом.

Технически Changan CS35 Plus остался без изменений. В Китае его предлагают с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 128 л.с.

Двигатель работает с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным автоматом. Кроссовер доступен в белом, красном, коричневом и сером цветах.

Рестайлинговый Changan CS35 Plus у нас появится в 2021 году, о чем заявило российское представительство марки.