Компания Kia показала свой первый электромобиль EV6 2022 года

В компании Kia на март этого года запланировали презентацию нового электромобиля, дизайн которого уже был показан на официальных изображениях.

Компания Kia показала свой первый электромобиль с названием EV6 2022 года, в котором реализовали новый фирменный дизайн с названием «Единство противоположностей» (Opposites United).

В новом оформлении теперь используется решетка радиатора «цифровая морда тигра», тогда как в актуальных моделях этот элемент называется «нос тигра».

Отдельно стоит отметить и особый рисунок задних фонарей, они проходят по всей ширине кузова. В салоне нового электрического автомобиля также все выполнено по-новому.

То есть в интерьере есть изогнутый экран, цифровая панель приборов, мультимедийная система, а еще в салоне будут как физические, так и сенсорные кнопки. Технически новый EV6 будет идентичен Ioniq 5.