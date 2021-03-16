Гражданам в РФ объяснили, как получить скидку на машину в дилерских центрах в 2021

Глава Национального союза автолюбителей – Антон Шапарин, поделился информацией о том, когда покупка автомобиля наиболее выгодна.

По его словам, кроме государственных поощрений, дающих до 25% скидки, конечному потребителю, скидку на желаемую модель можно получить в ноябре и декабре. Причин несколько…

Одна из основных – желание автопроизводителей максимально быстро избавиться от устаревающего модельного ряда для реализации новых моделей и генераций.

Вторая, более близкая покупателю причина – стремление дилеров выполнить все планы по реализации авто. Как правило, отчётности закрывают в конце месяца.

Именно на этот период и стоит ориентироваться. Если выбранная машина не очень популярна, то велик шанс сэкономить, в сравнении с другими месяцами.