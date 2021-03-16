Немецкий концерн в последние годы активно развивает линейку электрифицированных автомобилей, а недавно была объявлена глобальная программа развития компании.

В ней концерн Volkswagen намерен стать мировым лидером на рынке электромобилей к 2025-му, а также планируется инвестировать большие средства на это и производство аккумуляторов.

Для достижения поставленных целей немецкий автопроизводитель постепенно полностью перейдёт на выпуск машин, созданных на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB).

Уже в 2022 году эта платформа будет использоваться в 22 моделях концерна. Также активно будет использоваться новая платформа Premium Platform Electric (PPE), которая предполагает выпуск более быстрых электрокаров с возможностью быстрой подзарядки аккумуляторов.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года Volkswagen смог реализовать в три раза больше электрокаров, чем годом ранее.

В планах на этот год продать 1 млн электрокаров, а уже к 2025 году стать лидером на мировом рынке по продажам электромобилей.