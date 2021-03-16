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В РФ стартовали продажи рестайлингового Kia Stinger от 2,41 миллиона рублей

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Обновленный Kia Stinger стал доступен для покупки с 15 марта в девяти разных комплектациях.
В РФ официально стартовали продажи рестайлингового Kia Stinger по цене от 2,41 миллиона рублей, тогда как самый дорогой вариант получил ценник 3 799 900 рублей.

Модель от предшественника отличается оптикой, новыми патрубками выхлопной системы, глянцевым диффузором, а также новым дизайном колесных дисков.

В РФ стартовали продажи рестайлингового Kia Stinger от 2,41 миллиона рублей

С начальной комплектации для автомобиля доступны светодиодные фары и ДХО, а также камера заднего вида, ABS и ESC, система давления в шинах и предупреждения о пассажирах на задних сидениях.

Кроме этого, в базовой версии завялены фронтальные и боковые подушки безопасности. Моторная гамма представлена 2,0-литровым ДВС мощностью 197 или 247 л.с., а также 3,3-литровым 370-сильными двигателями, работающими в паре с 8-ступенчатой автоматической КП.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. Напомним, что Kia Stinger собирают на предприятии «Автотор».

kia KIA Stinger
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