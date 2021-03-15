Как выбрать IP-видеокамеру?

Видеонаблюдение уже давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня камеры можно встретить практически в любом месте: на улице, в подъезде, в торговых центрах и обычных магазинах, в школах и офисах. Благодаря тому, что цены на высокотехнологичные IP-камеры с каждым годом становятся ниже, организация надёжной системы видеонаблюдения становится все более доступной.

Особенности IP-камер

Главное отличие IP-камер от аналоговых в том, что они передают сигнал в цифровом формате посредством использования протокола сети Интернет. К тому же для их работы не требуется прокладывать дорогостоящие кабеля, достаточно просто подключить устройство к локальной сети и запустить на ПК соответствующее программного обеспечение.

Чтобы выбрать оптимальную модель, необходимо разбираться в технических характеристиках, а также учитывать условия, в которых камера будет эксплуатироваться. На сайте https://ssbb.com.ua/ представлен большой выбор доступных ip-видеокамер. Технические характеристики можно разделить на несколько категорий.

Вид корпуса

По данному параметру оборудование делится на следующие категории:

Компактные. Обладают небольшим корпусом со встроенным объективом. Как правило, крепятся на стены или потолок. К плюсам относится доступная цена и легкость монтажа.

Цилиндрические. Благодаря устойчивости к температурным перепадам и погодным условиями могут устанавливаться на улице.

Купольные. Преимущества – небольшой размер, возможность скрытого монтажа коммуникаций и перенаправления объектива без необходимости в демонтаже устройства.

Панорамные. Обеспечивают максимальный угол обзора, позволяя наблюдать за огромным пространством. Однако многих покупателей отталкивает высокая цена и искажение изображения из-за объектива.

Стоит отметить, что сам по себе вид корпуса никак не влияет на качество передачи данных и общую работоспособность IP-видеокамеры.

Возможности матрицы и оптики

Качество записи изображения в первую очередь определяется разрешением объектива. При этом даже камеры с самым высоким параметром разрешения могут искажать и размывать изображение, что чаще всего возникает из-за низкой чувствительности матрицы. Выбирая разрешение, необходимо учитывать место установки назначение камеры. Оптимальным вариантом для дома являются устройства с разрешением HD (720р) и Full HD (1080p) c частотой записи не менее 30 к/с.