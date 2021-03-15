Автовладельцы хорошо знакомы с ситуациями, когда отполированный кузов транспортного средства повреждается крупным гравием, вылетающим из-под колес проезжающего рядом автомобиля. В результате формального виновника происшествия нет, а автовладелец вынужден нести большие расходы, чтобы устранить скол на лакокрасочном покрытии или вмятину на кузове.

Особенности использования антигравийной пленки

Чтобы защитить кузов автомобиля от механических повреждений, его оклеивают специальной антигравийной пленкой, обеспечивающей целостность ЛКП. Антигравийная защита авто позволяет исключить возникновение поверхностных дефектов под влиянием следующих факторов:

удары камней, выскакивающих из-под колес проезжающих поблизости автомашин;

летающие насекомые;

мусор на дорогах;

удары всевозможных твердых предметов;

абразивное влияние взвеси песка в воздухе;

выгорание ЛКП.

Особенности антигравийной защиты автомобиля

На рынке предлагаются всевозможные виды антигравийных пленок из полиуретана и винила. Благодаря своим физическим свойствам абсолютно прозрачная антигравийная пленка высокой плотности, сделанная из полиуретана, отлично поддается обработке и великолепно прилипает к ЛКП. Нередко она используется также для защиты фар. В некоторых ситуациях пленка из полиуретана помогает предотвратить возникновение механических повреждений на кузове в незначительных авариях, к примеру, при въезде на парковку или выезде с нее. Преимущество антигравийной пленки, сделанной из винила, заключается в том, что она не просто защищает кузова автомашины от разнообразных повреждений, но и предоставляет дизайнерам множество возможностей для осуществления самых оригинальных замыслов. Такая пленка позволяет создать уникальный дизайн, что имеет особенно большое значение для обладателей дорогих автомобилей. Прежде чем выполнять антигравийную защиту авто, желательно произвести полноценную подготовку, в рамках которой осуществляется полировка кузова для ликвидации даже незаметных дефектов. Перед оклеиванием антигравийной пленкой фар автомобиля надо их старательно отполировать для устранения всех искажающих цветовую палитру изъянов.

Для достижения желаемого результата перед нанесением антигравийной пленки на авто полезно проконсультироваться с профессионалами. Они помогут адекватно определить сложность и объем планируемых работ.