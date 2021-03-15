мониторинг техники в Ростове-на-Дону

Отслеживание товаров в пути является далеко не новой концепцией в сфере логистики; в условиях современности это, скорее, стандартная функция отрасли. Клиенты должны иметь общее представление о местонахождении их транзитных грузов, что необходимо в целях планирования смежных видов деятельности. Трек- номер выступает некой заботой о благополучии клиента, а не только отчетом о том, является ли товар в настоящее время в точке A, B или где-то между ними. В большинстве случаев, информации на этом уровне детализации вполне достаточно.

До сих пор система отслеживания товаров в пути не работала должным образом: точность нахождения товаров зависела от того, как компания-поставщик определяла местоположение транспорта. При этом мониторинг техники осуществлялся при помощи телефонных звонков, а значит, трекинг строился со слов самих водителей.

Товары в пути бывают различных категорий. Существуют грузы, для которых задержка доставки не является критическим фактором, а есть такие посылки, которые приходится отслеживать вплоть до их точного местоположения.

Логистические компании и другие организации с большим парком транспортных средств значительно выигрывают от внедрения в процесс логистики значительно более эффективной системы мониторинга техники, позволяющей видеть подробную информацию о расположении и движении их транспортных средств в любой момент времени. Технологические достижения привели к широкому распространению ГЛОНАСС систем, которые предоставляют руководству компании не только подробный отчёт в режиме реального времени по месту нахождения своих автомобилей, но также информируют о скорости и расходе топлива. Кроме того, ГЛОНАСС мониторинг техники нужен за тем, чтобы диспетчер мог взаимодействовать с водителями на каждом этапе перевозки.

Сегодня устройства ГЛОНАСС стали более мобильными, возможности системы также постоянно развиваются. Среди новых функций, которые, несомненно, будут широко использоваться в секторе логистики в ближайшие несколько лет, мониторинг техники даёт возможность клиентам отслеживать свои грузы в режиме реального времени.

Клиент отправляет заказ логистической компанией по перевозке грузов из пункта А в пункт Б. В свою очередь, логистическая компания собирает товары от клиента, формируя машину, и запускает устройство слежения ГЛОНАСС, которое сопровождает посылки до последнего пункта назначения (индивидуальное устройство может быть добавлено непосредственно к посылке, паллету или контейнеру клиента на отдельных условиях). Сразу после оформления доставки клиент получает индивидуальный уникальный трек номер, обеспечивающий доступ к системе слежения ГЛОНАСС на карте сайта логистической компании в течение всего времени следования груза, где он может отслеживать движение своих товаров в реальном времени.

Какова выгода для клиента?

Большинству товаров, находящихся в пути, уровень детализации, описанный выше, не нужен, и вообще клиент просто не всегда располагает временем непрерывно заниматься слежением за своими треками. Специально для таких клиентов были разработаны программы, обновляющие данные по треку автоматически, отправляя запросы через короткие периоды времени, а в случае изменения дислокации посылки тут же уведомляющие пользователя. Но встречаются исключительные ситуации, когда необходимо видеть местоположение груза на карте в реальном времени. Иногда в компании обращаются клиенты, для которых эта опция была бы очень полезна. Такие заказчики отправляют критичные по времени товары, где каждый час имеет большое значение в достижении места назначения. Либо маршрут следования, по мнению отправителя, представляет определённую опасность. Так, мониторинг техники в Ростове-на-Дону необходим в связи с пограничным следованием маршрута. Зачастую скрупулезный мониторинг отправителем и получателем груза связан с его высокой стоимостью. Иногда в посылках отправляются товары с повышенными требованиями безопасности, и тогда также важно знать точное их расположение на любой момент времени, параллельно проверяя по карте безопасность маршрута и количество остановок, сделанных водителем.

Так как бизнес-деятельность нашей компании сосредоточена на установке систем мониторинга ГЛОНАСС для транспортных фирм, мы призваны решать сложные задачи логистов по облегчению управления бизнесом нашими клиентами в Ростове-на-Дону. Активная коммуникация автопарка с руководством, диспетчером и клиентом является ключевой задачей в нашей концепции. Теперь вы сможете в режиме реального времени отслеживать передвижение всех машин фирмы, обнаруживать отклонения от курса и простои, узнавая о превышении скорости и перерасходе топлива. Мы позволяем нашим клиентам в Ростове-на-Дону видеть полную картину их бизнеса, благодаря результатам нас выбирают из числа конкурентов.