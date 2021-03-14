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Кроссовер Toyota Corolla Cross вышел на рынок Южной Америки за 1,85 млн рублей

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Еще на презентации кроссовера Toyota Corolla Cross было сказано, что модель будет глобальной, но до настоящего времени его продавали только в Таиланде и других азиатских странах.
Теперь география модели расширена Южной Америкой, ведь модель начали производить в Бразилии на заводе Toyota.

Для Corolla Cross предприятие подверглось модернизации, которая автопроизводителю обошлась в 180 млн долларов.

Кроссовер Toyota Corolla Cross вышел на рынок Южной Америки за 1,85 млн рублей

Теперь на заводе могут выпускать любые автомобили, созданные на платформе TNGA.

Toyota Corolla Cross для Бразилии практически не изменился, за исключением базового мотора.

Для этого региона вместо 1,8-литрового атмосферника будут устанавливать 2,0-литровый ДВС семейства Dynamic Force. На бензине этот силовой агрегат выдает 169 л.с, а на этаноле 177 л.с.

Кроссовер Toyota Corolla Cross вышел на рынок Южной Америки за 1,85 млн рублей

Будет также предлагаться и гибридная версия «паркетника», которая получит 98-сильный 1,8-литровый двигатель и электрический мотор с 72-сильной отдачей.

В этом варианте в качестве трансмиссии будет электромеханический вариатор. Тяговая батарея в гибридной версии установлена под задним диваном.

Привод у Toyota Corolla Cross только передний. В Бразилии кроссовер оценили от 25 тыс. долларов. Пока неизвестно появится ли данная модель на российском рынке.

Кроссовер Toyota Corolla Cross вышел на рынок Южной Америки за 1,85 млн рублей Кроссовер Toyota Corolla Cross вышел на рынок Южной Америки за 1,85 млн рублей Кроссовер Toyota Corolla Cross вышел на рынок Южной Америки за 1,85 млн рублей Кроссовер Toyota Corolla Cross вышел на рынок Южной Америки за 1,85 млн рублей

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