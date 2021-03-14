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Названы самые популярные мотоциклы на территории России

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Специалисты агентства «Автостат» проанализировали российский парк мотоциклов и рассказали о моделях, которых числится в стране больше всего.
Как сообщили аналитики, по состоянию на 1 января этого года на территории РФ насчитывалось 2,36 млн единиц техники.

Оказалось, что треть из них приходится на бренд «ИЖ». Эти мотоциклы и стали самыми популярным в стране с парком 707,6 тыс. экземпляров.

Техника «Урал» оказалась на втором месте с долей 14%, а в количественном выражении это 330,5 тыс. шт. Мотоциклов Завода имени Дегтярева (ЗиД) насчитали 215 тыс. экземпляров.

В пятерку лидеров вошли «Минск» (185,1 тыс. ед.) и Jawa (142,8 тыс. ед.), а в десятке самых распространенных числятся еще такие бренды мотоциклов как: «Тула» (136,7 тыс. ед.), «Днепр» (134,1 тыс. ед.), Honda (99,2 тыс. ед.), Yamaha (75,6 тыс. ед.) и Suzuki (45,3 тыс. ед.).

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