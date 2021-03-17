Компания Alpha Motor представила новый электрический пикап

Пикап пока только показали на качественных рендерах, и стоит отметить, что он еще не существует в виед рабочего прототипа, при этом разработчики уже озвучили его технические характеристики.

Молодая компания Alpha Motor глядя на успех Tesla решила выпустить свой электрический пикап под названием Wolf.

Грузовик решили выполнить в ретро стиле, но с применением самых современных технологий.

В Alpha Motor надеются привлечь внимание инвесторов только изображением пикапа и его техническими характеристиками.

Alpha Wolf получит полный или передний привод, аккумулятор обеспечивающий запас хода до 440 км и силовую установку способную разогнать пикап от 0 до 100 км/ч за 6,2 сек.

Грузоподъёмность грузовика составляет 1360 км. Размеры модели: длина — 4765 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1685 мм.

В Alpha Motor планируют свой электрический пикап продавать по цене от 36 000 долларов. Сроки выхода Alpha Wolf пока неизвестны.