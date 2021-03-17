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Компания Alpha Motor представила новый электрический пикап

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Пикап пока только показали на качественных рендерах, и стоит отметить, что он еще не существует в виед рабочего прототипа, при этом разработчики уже озвучили его технические характеристики.

Молодая компания Alpha Motor глядя на успех Tesla решила выпустить свой электрический пикап под названием Wolf.

Грузовик решили выполнить в ретро стиле, но с применением самых современных технологий.

В Alpha Motor надеются привлечь внимание инвесторов только изображением пикапа и его техническими характеристиками.

Компания Alpha Motor представила новый электрический пикап

Alpha Wolf получит полный или передний привод, аккумулятор обеспечивающий запас хода до 440 км и силовую установку способную разогнать пикап от 0 до 100 км/ч за 6,2 сек.

Грузоподъёмность грузовика составляет 1360 км. Размеры модели: длина — 4765 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1685 мм.

В Alpha Motor планируют свой электрический пикап продавать по цене от 36 000 долларов. Сроки выхода Alpha Wolf пока неизвестны.

Компания Alpha Motor представила новый электрический пикап Компания Alpha Motor представила новый электрический пикап

Компания Alpha Motor представила новый электрический пикап
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