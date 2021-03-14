Седан Geely на базе модели Coolray замечен на дорожных испытаниях

В Сети опубликовали первые шпионские снимки нового седана от компании Geely.

В распоряжении китайских профилирующих изданий оказалась пара шпионских снимков с дорожных тестов «четырехдверки» от компании Geely.

Известно, что модель разработана на платформе Coolray.

Внутризаводское название седана SS11. Он получит дизайнерские решения уже использованные на новых моделях автопроизводителя.

Так, решетка будет похожа на ту что получил кроссовер Geely KX11, а задняя оптика судя по фото будет как у концепта Praface.

В основе Geely SS11 лежит тележка BMA, на которой построен и Geely Coolray. Последний доступен на российском рынке. Не исключено, что новый седан доберется и до нашего рынка.

Если это произойдёт, то модель будет конкурировать с Kia Rio, его соплатформеником Hyundai Solaris, а также моделями Volkswagen Polo и Lada Vesta.

Geely SS11 на китайском рынке должны представить в первом полугодии, а продажи модели предположительно начнутся через пару месяцев после презентации.