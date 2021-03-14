Перечислены способы сэкономить при покупке автомобиля

По словам представителя Национального союза автомобилистов, самое оптимальное время для покупки нового авто ноябрь-декабрь.

В этот период дилерские центры начинают запускать самые выгодные предложения с целью избавится от моделей текущего года, что позволит сэкономить при покупке машины.

Если автомобиль клиент надумал выбрать сейчас, то лучше его приобрести в конце месяца, когда продавец закрывает отчетный период.

Как правило, в конце месяца можно получить выгодное предложение от дилерского центра.

Среди способов сэкономить на покупке автомобиля вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин назвал и госпрограммы «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль».

При этом Шарапин уточнил, что сейчас невозможно сэкономить, так как на рынке наблюдается большой дефицит новых авто.