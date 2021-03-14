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Машина из Молдовы – мечта или реальность?

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Ни для кого не секрет, что стоимость хороших автомобилей иностранного производства в отдельных странах ниже, чем в России. А некоторые из них даже просто не продаются в РФ. Именно поэтому многих интересует вопрос, как можно Купить авто. Сразу следует предупредить, что самостоятельно лучше этого не делать, так как вы столкнетесь с целым рядом трудностей. Одной, из которых, является таможенный контроль. Если автомобилю уже более 3 лет, то законодательством Евросоюза установлены ставки от 48% до 54% от стоимости автомобиля на ввоз. Таможенная очистка также обойдется в сумму аналогичную стоимости самого автомобиля.

Где лучше всего покупать авто?

Очень часто нерастаможенные автомобили приобретают в Польше, Литве, Молдове, куда целыми партиями привозятся авто из Германии, Австрии, Италии и Франции для последующей перепродажи в Россию, Украину и Беларусь. Н сегодняшний день наиболее крупным рынком является США, где можно найти авто на любой вкус и кошелек.

Авторынок ПМР — это хорошая возможность приобретения автомобиля по выгодной стоимости. Можно выбрать подходящую компанию, с которой подписывается договор на доставку и указывается стоимость и сроки доставки, страна и место приобретения авто, технические характеристики, а также возврат НДС от покупки.

К преимуществам сотрудничества с автодилерами относится:

  • чистая история ТС;
  • гарантия от производителя;
  • низкие процентные ставки при покупке в кредит;
  • возможность оформления беспроцентной рассрочки.

Автомобиль можно пригнать как самостоятельно, так и с помощью посредников. Если опыта нет, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Стоимость такого автомобиля станет выше, но при этом вы обретете дополнительную гарантию.

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