Машина из Молдовы – мечта или реальность?

Ни для кого не секрет, что стоимость хороших автомобилей иностранного производства в отдельных странах ниже, чем в России. А некоторые из них даже просто не продаются в РФ. Именно поэтому многих интересует вопрос, как можно Купить авто. Сразу следует предупредить, что самостоятельно лучше этого не делать, так как вы столкнетесь с целым рядом трудностей. Одной, из которых, является таможенный контроль. Если автомобилю уже более 3 лет, то законодательством Евросоюза установлены ставки от 48% до 54% от стоимости автомобиля на ввоз. Таможенная очистка также обойдется в сумму аналогичную стоимости самого автомобиля.

Где лучше всего покупать авто?

Очень часто нерастаможенные автомобили приобретают в Польше, Литве, Молдове, куда целыми партиями привозятся авто из Германии, Австрии, Италии и Франции для последующей перепродажи в Россию, Украину и Беларусь. Н сегодняшний день наиболее крупным рынком является США, где можно найти авто на любой вкус и кошелек.

Авторынок ПМР — это хорошая возможность приобретения автомобиля по выгодной стоимости. Можно выбрать подходящую компанию, с которой подписывается договор на доставку и указывается стоимость и сроки доставки, страна и место приобретения авто, технические характеристики, а также возврат НДС от покупки.

К преимуществам сотрудничества с автодилерами относится:

чистая история ТС;

гарантия от производителя;

низкие процентные ставки при покупке в кредит;

возможность оформления беспроцентной рассрочки.

Автомобиль можно пригнать как самостоятельно, так и с помощью посредников. Если опыта нет, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Стоимость такого автомобиля станет выше, но при этом вы обретете дополнительную гарантию.