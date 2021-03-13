Внедорожник УАЗ «Патриот» стал самым популярным автомобилем на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке внедорожник в феврале стал продаваться лучше на 40%, а в целом он лидирует по продажам в этом регионе второй месяц подряд.

Российские аналитики проанализировали продажи новых машин на Дальнем Востоке и рассказали, какие модели там продаются лучше всего.

Так, оказалось, что по итогам февраля УАЗ «Патриот» стал самым популярным автомобилем на Дальнем Востоке с результатом 1 834 реализованных экземпляра, что на 40% больше, чем годом ранее.

На второй строчке оказался Toyota RAV4, реализованный в количестве 112 штук, а в тройке лидеров расположился Hyundai Creta с показателем 108 проданных штук.

Четвертое и пятое место, как сообщили в агентстве «Автостат» заняли модели Toyota Land Cruiser Prado и LADA 4×4, которые разошлись тиражом в количестве 106 и 100 ед.

В десятке также оказались KIA Rio (99 ед.), LADA Vesta (90 ед.), LADA Largus (69 ед.), KIA Seltos (68 ед.) и Lexus RX (44 ед.).