Это выяснили в американской аналитической компании J.D. Power, которая опубликовала новый рейтинг, где указали лучших дилеров брендом по обслуживанию клиентов.

При составлении рейтинга учитывали данные опроса владельцев авто на территории США. Выяснилось, что дилеры Porsche и Mini предлагают лучшее обслуживание для своих клиентов.

Эти марки лидируют в премиальной и массовой категории соответственно. Их результат составил 899 и 864 балла из 1000 возможных.

В премиальном сегменте в первой пятерке лидеров еще оказались Lexus (895 баллов) и Infiniti (887 баллов), а также Cadillac (883 балла) и Lincoln (872 балла).

В категории автомобилей массовых брендов кроме Mini в лидерах числятся Buick (859 баллов), Mitsubishi (857 баллов), GMC (856 баллов) и Kia (855 баллов).