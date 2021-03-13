В зависимости от модели автомобили российского бренда подорожают до 20 тыс. рублей.

Как выяснили журналисты портала «Лада.Онлайн», ссылаясь на одного из дилеров, «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили «Lada» с 15 марта 2021 года, причем сумма удорожания будет от 11 до 20 тыс. рублей и затронет все модели.

Стоит отметить, что последнее изменение цен на машины марки произошло в середине января.

Согласно новым данным, Гранта станет дороже на 11 тыс. рублей, за исключением кросс-версии, которая прибавит в цене 16 тыс. рублей.

Веста прибавит в цене 20 тыс. рублей, а XRay обойдётся дороже на 15 тыс. рублей. Также подорожают модели Lada Niva Travel и Niva Legend.