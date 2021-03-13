Калининградский «Автотор» намерен к 2023 году начать выпуск своих электромобилей

Через два года «Автотор» планирует выпустить первую партию электрических автомобилей собственной разработки.

Об этом рассказал председатель совета директоров ООО «Автотор» Валерий Горбунов. По его словам, разработка новой модели ведется при содействии партнеров — Hyundai и KIA.

Причем в компании создали сразу три независимых группы, каждая из них должна предоставить проект, который в итоге будет утвержден и запущен в производство.

На «Автоторе» намерены производить электрическую модель, которая будет ориентирована на молодую аудиторию, малообеспеченных граждан и малоподвижную группу населения.

В 2028 году ООО «Автотор» планирует начать производство водородных автомобилей. Для их разработки создан конструкторский внедренческий центр.