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Стартап Canoo намерен выпустить электрический пикап в виде капсулы в 2023 году

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Представленный пикап на рынке должен появится через 2-3 года. Его разрабатывают как универсальную машину, которая будет полезна не только предприятиям и фермерам, но также путешественникам.
Разработкой бескапотного пикапа занимается калифорнийская компания Canoo. В основе модели лежит специально разработанная тележка, которая создана собственными силами автопроизводителя.

На рынке электрический грузовик будет конкурировать с Ford F-150, Rivian и Tesla Cybertruck.

Стартап Canoo намерен выпустить электрический пикап в виде капсулы в 2023 году

Представленный на рендерах пикап является универсальным автомобилем, который получил несколько выдвижных ящиков и выдвижную площадку.

Спереди находится ниша для мелочей и раскладной столик. Принимать заказы на пикап планируют в текущем году, но пока даже неизвестно, где его будут производить.

Стартап Canoo намерен выпустить электрический пикап в виде капсулы в 2023 году

Сейчас Canoo ведет переговоры о создании небольшого завода, на котором начнут выпускать не только пикапы, но также и другие электрокары, созданные на тележке от Canoo.

Что касается технических характеристик, то в пикапе, как и других моделях на этой платформе, будет устанавливаться 600-сильная силовая установка с блоком аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 480 км.

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Canoo
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