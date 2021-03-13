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Автомобили Hyundai, KIA и Toyota стали самыми угоняемыми в России в 2021 году

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В прошлом месяце самыми угоняемыми автомобилями стали корейские Hyundai и Kia, а а также модели марки Toyota.
По словам представителя СК «МАКС», в феврале автоугонщики большой интерес проявляли к популярным на рынке автомобилям, а именно к Hyundai Creta, Tucson и Kia Optima. Также высокий процент угона сохраняет Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Еще было отмечено, что количество угонов в РФ сейчас сокращается. По данным «МАКС», количество угонов сократилось вдвое, а вот в «Согласии» отмечают 30% сокращение автоугонов.

В «Росгосстрахе» зафиксировали 65% сокращение автоугонов в сравнении с февралем прошлого года.

Что касается страховых случаев, то их больше всего фиксируют в столичных регионах, причем в них угоняют не только массовые модели, но также и премиальные типа Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Infiniti и BMW.

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