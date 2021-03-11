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Составлен ТОП-10 самых популярных брендов легковых автомобилей в РФ

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Российские аналитики проанализировали данные и рассказали о самых распространенных брендах автомобилей в автопарке РФ по состоянию на 1 января 2021 года.

Как сообщили аналитики «Автостат», в российском автопарке насчитывается уже 45 млн легковых автомобилей, из которых 30% приходится на Лады.

Именно отечественная марки и возглавила ТОП-10 самых популярных брендов легковых автомобилей в РФ с автопарком 13,77 млн авто. Марка Toyota стала второй с показателем 4,07 млн авто, а это соответствует доле 9% от всего автопарка.

На третьей строчке расположились авто марки Hyundai с показателем 2,39 млн ед., а следом оказались KIA и Nissan с показателями 2,33 и 2,18 млн авто. Следующие пять строчек составленного рейтинга оказались за такими брендами:
Renault (2,07 млн ед.),
Volkswagen (1,77 млн ед.),
Chevrolet (1,70 млн ед.),
Ford (1,38 млн ед.),
Mitsubishi (1,23 млн ед.).

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