В России продолжают вести мониторинг цен на новые автомобили, и в марте было зафиксировано новое удорожание кроссоверов Infiniti.

Согласно данным сайта «Цена Авто», Infiniti в марте 2021 года переписала стоимость своих кроссоверов QX50 и QX80, которые теперь обходятся дороже на 50 тыс. рублей.

Теперь минимальная стоимость модели Infiniti QX50 составляет 3 540 000 рублей, тогда как ее топовый вариант обойдется в 4 790 000 рублей. Базовая версия Infiniti QX80 обойдется в 6 140 000 рублей, а самая дорогая комплектация оценена в 6 505 000 рублей.