Новый кроссовер Geely KX11 получит метровый дисплей в салоне

Китайская компания скоро выпустит свой кроссовер, в салоне которого установит по-настоящему большой экран мультимедийной системы.

Впрочем, 100-дюймовый дисплей в интерьере не будет рекордным, тем не менее Geely KX11 станет одним из немногих на рынке с таким экраном.

Длина дисплея достигает одного метра. К сожалению его функционал не раскрывается, но тут стоит отметить одну особенности. Речь идет о дефлекторе воздуховода, который вписали в границы дисплея и расположили с правом нижнем углу.

Напомним, что Geely KX11 должны представить в следующем месяце на автосалоне в Шанхае, а в продаже он появится до конца года. В основе кроссовера расположится платформа Volvo CMA, а в линейке двигателей будут турбированные агрегаты мощностью от 218 до 238 л.с. Также в дальнейшем компания предложит гибридную установку.