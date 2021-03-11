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Hyundai показала минивэн Staria с необычным дизайном на тизере

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Компания Hyundai начала тизерную кампанию, анонсируя новую линейку вэнов с названием Staria.
В частности, Hyundai показала первый автомобиль из линейки, а именно минивэн Staria, который получил необычный дизайн.

Подробности о новинке не раскрываются, но в компании обещают раскрыть информацию в ближайшие недели. Пока автопроизводитель только анонсировал новую линейку минивэнов, которая должна «открыть следующую эру мобильности».

Еще в минивэне обещают различные функции, ориентированные на водителя. Никакой другой информации пока не сообщается.

hyundai Hyundai Staria
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