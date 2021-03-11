АвтоВАЗ с 15 марта 2021 года поднимет стоимость автомобилей Lada

В прошлом году российская компания, как и другие производители неоднократно повышала цены на свои автомобили, что обусловлено рядом причин.

В этом году АвтоВАЗ уже переписывал прайсы на Lada и скоро модели российской марки снова прибавят в цене. О втором удорожании машин в 2021 году стало известно порталу «Лада.Онлай», который ссылается на одного из дилеров Lada.

Если верить источнику, то стоимость моделей Lada повысится на 8 тыс. рублей минимум, тогда как некоторые автомобили в отдельных комплектациях станут дороже на 20 тыс. рублей. Сообщается, что с 15 марта 2021 года на 11 тыс. рублей станет дороже семейство Granta, за исключением версии Granta Cross.

Универсал Granta Cross прибавит в цене 16 тыс. рублей, а Ларгусы будут обходиться на 14 тыс. рублей дороже, так же как и пятидверная Niva Legend.

Модели XRay и Niva Travel станут дороже на 15 тыс. рублей, а 20 тыс. рублей к прежним ценникам прибавят все версии Vesta. На минимальные 8 тыс. рублей подорожает трехдверный Niva Legend.