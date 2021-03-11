Volkswagen в апреле 2021 года представит новый полноразмерный кроссовер Talagon

В следующем месяце немецкая компания проведет презентацию нового полноразмерного кроссовера, который в модельном ряду окажется выше модели Volkswagen Teramont.

Volkswagen в апреле 2021 года представит новый полноразмерный кроссовер с названием Talagon, а по сути автомобиль станет серийным вариантом концепта Volkswagen SMV Concept, представленного два года назад.

От прототипа товарный вариант почти не отличается, а по сути он является неким аналогом Teramont. При этом последний собирают на заводе SAIC Volkswagen, а сборку новинки организуют на заводе FAW Volkswagen.

Длина новинки составит 5 152 мм, а ширина и высота будут 2 002 и 1 795 мм. Расстояние между осями составит 2 980 мм.

В Китае новый Talagon сертифицировали с несколькими силовыми установками, среди которых турбированный двухлитровый двигатель мощностью 186 или 220 л.с., а также ожидается появление 2,5-литровой шестицилиндровой установки для топового варианта.

Система привода у кроссовера будет как на переднюю, так и на обе оси. Все подробности о новинке будут раскрыты уже в апреле.