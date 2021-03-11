Экстремальный УАЗ Пикап 2021 года продают в РФ за 3 миллиона рублей

Объявление о продаже автомобиля появилось на сайте Auto.ru, где продавец предлагает купить российский пикап, доработанный для бездорожья.

Более того, выставленный на продажу автомобиль нельзя эксплуатировать на дорогах общего назначения. Модифицированный УАЗ Пикап 2021 года, который назвали «Ратибор», продают в РФ за 3 миллиона рублей. Он имеет пробег 2 760 км и дорабатывался компанией «Солитон» из Саратова.

Как сообщается, в машине использовались модернизированные мосты от ГАЗ-66, установили сдвоенные амортизаторы и пружины, экспедиционный багажник, лебедки, а также большие колеса от комбайна.

В движение экстремальный пикап приводится 128-сильным 2,7-литровым двигателем, пару которому составляет механика и двухступенчатая раздаточная коробка передач от ГАЗ-66.

Стоит отметить, что выставленный на продажу пикап стал самым дорогим УАЗом в России.