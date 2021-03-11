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АвтоВАЗ подготовит конвейер к производству полноприводных автомобилей к 2024 году

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На предприятии российского автопроизводителя с прошлого года началась модернизация производства.
В частности, изменения начали происходить на линии В0, где после модернизации будет возможность выпуска автомобилей с передним и полным приводом.

Об изменениях, которые уже произошли на предприятии «АвтоВАЗа» рассказал корпоративный YouTube-канал компании «На заводе». Как стало известно, на заводе уже появился цех по подсборке шасси с двигателем, а также запущена полуавтоматическая линия по установке модуля двигатель/шасси на кузов. Благодаря изменениям сократилось время сборки автомобиля, а сам процесс стал более точным. К тому же появилась возможность выпуска моно- и полноприводных машин.

Вместе с модернизацией производства «АвтоВАЗ» готовится к запуску нового кроссовера и следующего поколения LADA Niva. Последняя должна быть представлена в 2024 году.

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