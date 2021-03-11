Россиянам для покупки стал доступен кроссовер Renault Duster нового поколения, который оценили в 945 тыс. рублей минимум.

Renault начала продажи в России кроссовера Duster второй генерации с 11 марта. За указанную выше стоимость автомобиль предлагают с 1,6-литровым ДВС мощностью 114 л.с., пару которому составляет механическая коробка передач и система привода на переднюю ось.

Самая дорогая комплектация получила ценник 1 350 000 рублей и предлагается с новым 150-сильным двигателем, который также устанавливается и в кросс-купе Arkana. Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях и в лимитированной версии Edition One. В базовой комплектации кроссовера уже будет электрический центральный замок, электроусилитель руля, две фронтальные подушки безопасности, светодиодные ДХО, а также передние электростеклоподъемники, 12-вольтовые розетки для задних пассажиров и колесные диски на 16 дюймов.

В более дорогих комплектациях колесные диски будут на 17 дюймов. Среди двигателей в средних комплектациях будут устанавливать мотор объемом 1,6 литра и мощностью 117 л.с. Помимо этого мотора в комплектации Life будет предлагаться 2,0-литровый 143-сильный ДВС.

А также дизельный 109-сильный агрегат объемом 1,5 литра. Среди трансмиссии выступает шестискоростная механика, а также доступен полный привод. Что касается топового двигателя, то его предложат с вариатором CVT X-Tronic или механически КП, а доступен он будет с комплектации Drive.

Лимитированная версия Edition One получила отличия во внешности и оформлении салона и будет комплектоваться 117-сильным бензиновым или 150-сильным турбированным двигателем. Ее стоимость составит от 1 270 000 рублей. Отличаться специальная версия будет колесными дисками черного цвета молдингами, черной решеткой радиатора с хромированной полосой, а также бамперами с пластиковыми накладками. В салоне такой версии будут оранжевые акценты