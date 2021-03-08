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В России на 93% выросли продажи китайских машин в феврале 2021 года

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Аналитики в России рассказали о продажах автомобилей китайских брендов за прошлый месяц.
Согласно данным аналитиков «Автостат», продажи китайских машин в феврале увеличились на 93% до 6 185 реализованных экземпляров.

В результате доля таких авто в общих продажах авторынка выросла до 5,2% против 2,7% годом ранее.

Среди автомобильных марок китайского происхождения лидерство оказалось за Haval, дилеры которой реализовали 2 158 авто, что на 77% больше.

На второй и третьей строчке оказались Chery и Geely. Их объемы продаж составили 1998 ед. (4,4 раза больше) и 1 203 ед. (+60%).

Отдельно стоит отметить продажи китайских автомобилей за первые два месяца года, когда показатель составил 10,8 тыс. экземпляров, что на 73% больше.

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