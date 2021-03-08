Условия для возврата автомобиля в салон перечислили покупателям в РФ

Вернуть автомобиль в России можно как и любой товар, но для этого требуется соблюдать множество норм и требований.

О том, в каких случаях можно вернуть автомобиль дилеру, рассказал руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, общаясь с журналистами агентства «Прайм». По его словам вернуть можно как новый автомобиль, так и с пробегом.

При этом подержанная машина возврату подлежит не всегда. Итак, что касается нового авто, то от него можно отказаться в течение 15 дней со дня подписания приема-передачи, а вот причиной могут быть выявленные серьезные технические недостатки, при этом, если автомобилисту не нравится ее оформление, то это не является поводом для возврата.

Условия возврата при выявлении неполадок могут быть разными, начиная от возвращения потраченной суммы, и заканчивая обменом на другую машину.

Еще владельцам новой машины советуют фиксировать неполадки в автомобиле, когда они возникают слишком часто. В таких случаях владелец имеет полное право вернуть авто дилеру в течение 15 дней с момента начала эксплуатации.

«В документе должно быть прописано, что выявленные недостатки произошли не по вине владельца, иначе это будет трактоваться как неправильная эксплуатация, и никаких выплат за это не предусмотрено», — указал Решетников.

Источник: Прайм.