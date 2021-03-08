Продажи автомобилей марки KIA с пробегом в феврале выросли на 15%

Речь идет о программе «KIA Уверен», в рамках которой компания предлагает свои автомобили с пробегом.

Как сообщили в пресс-службе компании, продажи сертифицированных автомобилей марки KIA с пробегом в феврале выросли на 15%, когда было реализовано 838 ед.

С начала года таких машин было продано 1 660 штук. Как отметили в компании, на территории РФ уже работает 148 дилеров, у которых можно купить подержанные KIA.

Дилерские центры предлагают авто возрастом до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км.

На продажу машину выставляют после технической проверки с оригинальным ПТС.

Как сообщают в компании, автомобили поступают к дилерам как из парков официальных дилеров KIA, так и от клиентов, которые сдали свою машину по программе трейд-ин.