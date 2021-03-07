Renault Arkana в Германии стала одной из самых дорогих моделей Renault

Компания Renault начала европейские продажи своего кросс-купе Arkana, который существенно отличается от российской версии, в том числе и ценой.

На немецком рынке этот кроссовер продают по цене от 27 850 евро, а это около 2,46 млн рублей, при том что в нашей стране его продают за 1,225 млн рублей минимум.

В максимальной версии с пакетом R.S. Line автомобиль в Германии оценен в 35 тыс. евро, а это 3,1 млн рублей.

Стоит отметить, что впервые Renault Arkana дебютировала в России, и наш рынок стал первым, где стартовали продажи модели.

Но ее европейская версия отличается от российской, поэтому и цена оказалась выше. Так, кросс-купе для Европы создано на платформе CMF-B, а в моторной гамме представлены гибридные установки и турбированные двигатели TCe.

Серьезные отличия наблюдаются и в салоне, где есть цифровая панель приборов, большой экран мультимедийной системы, электромеханический стояночный тормоз, а в списке оборудования еще заявлен адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы и слепых зон, а также системы автоматического торможения.

В результате Renault Arkana в Германии стала одной из самых дорогих моделей марки Renault.