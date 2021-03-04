Компания Chery рассказала о двигателях нового кроссовера Tiggo 8 Pro для России

Уже совсем скоро на российском рынке начнут продавать кроссовер Tiggo 8 Pro, подробности о котором официально раскрывают в китайской компании.

На этот раз в Chery рассказали о двигателях для нового кроссовера Tiggo 8 Pro в России. Напомним, что в продаже этот автомобиль появится уже в этом месяце. Согласно официальной информации кроссовер на рынке появится с двумя турбированными двигателями.

Первым из них будет двухлитровый бензиновый четырехцилиндровый агрегат из семейства Acteco. Он будет работать в паре с вариатором.

Его мощность составит 170 л.с. при 250 Нм. В такой версии кроссовер разгонится до первой сотни за 10 секунд.

Заявленный расход топлива составит 10,4 литра при езде по городу и 8,2 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

Что касается второго мотора, то это 1,6-литровый ДВС Acteco с мощностью 186 л.с. при 275 Нм. Пару ему составит семискоростной робот. Tiggo 8 Pro с более мощным двигателем ускорится до 100 км/ч за 8,9 секунды.

Его расход топлива составит 8,6 литра в городском цикле и не более 7 литров в смешанном режиме. Двигатели будут работать на бензине с октановым числом 92. Стоимость и комплектации нового автомобиля пока не раскрываются.