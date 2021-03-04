С февраля в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей, которые требуют любые изменения в транспортном средстве испытывать в лабораториях.
В противном случае автомобилист рискует получить штраф в размере 500 рублей и отказ в регистрации машины в ГИБДД.
Журналисты Autonews.ru решили разобраться в новых правилах и уточняют, что с 1 февраля 2021 года водителей в РФ могут оштрафовать за багажники, спойлеры и фаркопы, а также незаводские бамперы, оптику, газобалонное оборудование, элементы подвески и другое.
Все детали и элементы, которые не предусмотрены производителем теперь придется регистрировать, а чтобы получить документ машину с изменениями придется испытать в специальных лабораториях. Интересно, что регистрировать придется даже колесные диски, если они не заявлены производителем для конкретной модели.
После прохождения испытаний в лаборатории, автомобилисту требуется зафиксировать изменения в реестре Минэкономразвития.
Следующим шагом будет обращение к ГИБДД, где должны выдать разрешение на тюнинг. С этим разрешением водитель должен снова обратится в лабораторию, для того чтобы зафиксировать изменения.
Только после всех этапов можно обращаться в ГИБДД, проходить техосмотр и получать заключительное свидетельство, позволяющее управлять тюнингованной машиной.
Теперь любое изменение в автомобиле, не предусмотренное производителем, означает нарушение, за которое выписывают штраф в размере 500 рублей. Также незарегистрированный тюнинг станет причиной официально отказа от регистрации в ГИБДД.
По словам президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, на которые ссылаются Autonews.ru:
«Максимум, что они еще могут сделать, — выписать предписание на устранение неисправности в течение 10 дней. Но даже этим предписанием они сами нарушают закон, потому что в нем же пишут, что если человек не устранит неисправность, то машину снимут с регистрации. А по закону снять машину с регистрации нельзя. Автомобилистам нужно хорошо знать свои права и уметь их отстаивать».