С февраля в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей, которые требуют любые изменения в транспортном средстве испытывать в лабораториях.

В противном случае автомобилист рискует получить штраф в размере 500 рублей и отказ в регистрации машины в ГИБДД.

Журналисты Autonews.ru решили разобраться в новых правилах и уточняют, что с 1 февраля 2021 года водителей в РФ могут оштрафовать за багажники, спойлеры и фаркопы, а также незаводские бамперы, оптику, газобалонное оборудование, элементы подвески и другое.

Все детали и элементы, которые не предусмотрены производителем теперь придется регистрировать, а чтобы получить документ машину с изменениями придется испытать в специальных лабораториях. Интересно, что регистрировать придется даже колесные диски, если они не заявлены производителем для конкретной модели.

После прохождения испытаний в лаборатории, автомобилисту требуется зафиксировать изменения в реестре Минэкономразвития.

Следующим шагом будет обращение к ГИБДД, где должны выдать разрешение на тюнинг. С этим разрешением водитель должен снова обратится в лабораторию, для того чтобы зафиксировать изменения.

Только после всех этапов можно обращаться в ГИБДД, проходить техосмотр и получать заключительное свидетельство, позволяющее управлять тюнингованной машиной.

Теперь любое изменение в автомобиле, не предусмотренное производителем, означает нарушение, за которое выписывают штраф в размере 500 рублей. Также незарегистрированный тюнинг станет причиной официально отказа от регистрации в ГИБДД.

По словам президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, на которые ссылаются Autonews.ru: