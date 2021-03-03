Стартап экс-главы Yota представил свой первый электрический фургон

Коммерческий автомобиль планируется запустить в серийное производство в следующем году, а пока стартап экс-главы Yota только показал свой первый электрический фургон и раскрыл некоторые его характеристики.

Машину создал стартап Arrival, который основал бывший замминистра связи и экс-глава Yota Group Денис Свердлов. Новой моделью стартапа стал прототип электрического фургона, причем машина уже готова к тестам на дорогах. Их планируют начать уже в середине года.

Платформа для автомобиля является масштабируемой, то есть машины на ее базе могут получать разные размеры и типы кузова.

Что касается фургона, то он будет доступен в версии с 5,1-метровой длиной и в модификации с длиной 6,5 метра. Новинка сможет перевозить до 1975 кг груза.

В базовой версии фургона, стоимость которой будет сопоставима с моделями, имеющими обычные ДВС, обещают климатическую установку, мультимедийную систему с большим экраном, камеру кругового обзора и множество современных систем безопасности и помощи водителю.

О силовой установке новинки информации пока нет, то заявлено, что комплекты батарей в зависимости от модификации будут от 44 до 133 кВт-ч.

Полноценное серийное производство в британском Оксфордшире запланировано на третий квартал года, а пока там уже ведут сборку первой партии, в которой будет 25 автомобилей. В Arrival сообщили, что у них уже есть контракт на поставку 10 тыс. фургонов для американского оператора экспресс-доставки UPS.