В России снова продается модель Mercedes-AMG G 65 — Brabus B 800

Brabus B 800 создан на базе Mercedes-AMG G 65. В нем установлен 800-сильный мотор, который позволяет совершать разгон от 0 до 100 км/ч всего за 4,2 сек.

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили Brabus B 800, за который автор объявления просит 11,3 млн рублей.

В описании указано, что внедорожник был выпущен в 2013 году, но по дорогам общего назначения он начал ездить только в 2015 году.

Сейчас пробег выставленного на продажу рамного внедорожника составляет 13,5 тыс. километров.

В описании указали, что общая сумма доработок Brabus B 800 составила дополнительных 100 тыс. евро.

В машине было нанесено керамическое покрытие на кузов и установлены адаптивные амортизаторы. Также на заднем ряду установили раздельные кресла от Mercedes-Benz S-класса в 222-м кузове.

Под капотом уникального внедорожника установлен V12 форсированный с 612 до 800 лошадиных сил.