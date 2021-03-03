Китайская марка Volvo полностью перейдет на выпуск электромобилей к 2030 году

Компания рассказала своим инвесторам про новую стратегию на ближайшие десять лет.

В планах Volvo Cars полностью отказаться от выпуска классических моделей и перейти к производству только электрокаров.

Помимо этого в ближайшие годы будет представлена новая линейка электрокаров, которые в дальнейшем и станут основой всего модельного ряда Volvo. Причем шведская компания намерена начать реализовывать свои автомобили исключительно онлайн.

В целом Volvo Cars намерена изменить продажи автомобилей. В онлайн магазине автопроизводителя можно будет выбрать не только автомобиль, но также и различные тарифные планы по его обслуживанию, а еще появится возможность получения различных услуг, среди которых будет и аренда домашних зарядок для электрокаров.

Стоит отметить, что от производства машин с ДВС намерены отказаться Jaguar Land Rover и General Motors, эти концерны планируют перейти на «зелёный» транспорт к 2025 и 2035 году соответственно.