6 автопроизводителей подняли цены на свои автомобили в России с 1 марта

О том что в 2021 году продолжится подорожание новых автомобилей эксперты сообщали еще в четвертом квартале 2020 году.

Автопроизводители начали изменять стоимость своих моделей сразу после новогодних праздников, но подорожание происходит и сейчас. С 1 марта ценники переписала Toyota, Mitsubishi, Nissan, Renault, Peugeot и Volvo.

По данным Autonews, рост цен на некоторые автомобили произошел незначительный, но это не первое подорожание и не последнее.

Постепенно к концу года некоторые модели могут подорожать существенно.

Итак, Toyota с 1 марта на 11 тысяч подняла цену на кроссовер RAV4, который теперь продают по цене от 1 940 000 рублей.

Цена Renault Arkana выросла с 1 211 000 до 1 225 000 рублей, а Renault Kaptur — с 1 140 000 до 1 152 000 рублей. В общей сложности с первого числа марта цена поднялись на 16 моделей.

Скоро стоимость своих машин поднимут и другие компании. Пока изменения коснулись только таких моделей: Renault Arkana — 1 225 000 руб., Renault Kaptur — 1 152 000 руб., Renault Sandero — 704 000 руб., Renault Logan — 690 000 руб., Mitsubishi Eclipse Cross — 2 413 000 руб., Nissan Murano — 2 589 000 руб., Nissan Qashqai — 1 379 000 руб., Nissan X-Trail — 1 674 000 руб., Peugeot 408 — 1 239 000 руб., Toyota RAV4 — 1 940 000 руб., Volvo S60 — 2 830 000 руб., Volvo V60 Cross Country — 3 399 000 руб., Volvo S90 — 3 455 000 руб., Volvo V90 Cross Country — 4 155 000 руб., Volvo XC60 3 — 799 000 руб., Volvo XC90 — 4 830 000 руб.