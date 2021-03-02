Как выбрать светильник внутреннего освещения промышленных объектов

- Советы для правильного выбора светильников внутреннего освещения промышленных объектов
- Основные требования к рабочему промышленному освещению
- Критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе светильников для внутреннего освещения
- Купить промышленный светодиодный светильник для внутреннего освещения в Украине
Советы для правильного выбора светильников внутреннего освещения промышленных объектов
Правильно подобранное освещение, которое соответствует всем нормам, считается одним из самых важных моментов в организации производственных помещений. Поэтому, можно сказать, что в прибыльной и эффективной работе предприятия, качественное освещение тоже играет роль. В этой статье мы хотим ответить на самые частые вопросы, которые возникают при покупке лед освещения. А также подробно об освещении можно почитать на сайте: https://ledvis.com.ua/ru/. Как правильно осуществляется монтаж светильников можно почитать по ссылке.
Основные требования к рабочему промышленному освещению
Освещение промышленных объектов делится на такие категории:
— внутреннее освещение цехов, складов и других производственных площадок;
— внешнее освещение парковок, территорий заводов и других промышленных площадок;
— охранное освещение территорий.
Светильники для внутреннего освещения,- главные требования:
— ослепляющие эффекты должны отсутствовать;
— световой поток должен быть равномерным;
— отсутствие мигания и пульсаций для зрительного комфорта;
— экологичность (в комплектующих не должно быть вредных веществ).
Светильники LEDVIS соответствуют всем вышеперечисленным пунктам, а еще они обладают такими преимуществами:
— низкое потребление мощности при высоком качестве светильников;
— надежные комплектующие, что способствуют их долговечности;
— высокий уровень защиты IP-65 (от пыли, влаги и воды);
Критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе светильников для внутреннего освещения
Правильное использование промышленного светодиодного освещения может позволить достичь наивысшей эффективности. Хорошие условия для глаз и работы зависят от правильного положения осветительного оборудования.
Основные критерии выбора led светильников включают:
Световой поток. Значение показателя позволяет рассчитать количество светодиодных светильников, необходимых для освещения и создания благоприятных условий для работников.
Цветовая температура. От нее зависит комфорт и продуктивность работы сотрудников.
Рабочая температура. Этот показатель позволяет выбрать лучшее оборудование для различных помещений.
Купить промышленный светодиодный светильник для внутреннего освещения в Украине
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