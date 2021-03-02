Как выбрать светильник внутреннего освещения промышленных объектов

Советы для правильного выбора светильников внутреннего освещения промышленных объектов

Правильно подобранное освещение, которое соответствует всем нормам, считается одним из самых важных моментов в организации производственных помещений. Поэтому, можно сказать, что в прибыльной и эффективной работе предприятия, качественное освещение тоже играет роль. В этой статье мы хотим ответить на самые частые вопросы, которые возникают при покупке лед освещения. А также подробно об освещении можно почитать на сайте: https://ledvis.com.ua/ru/. Как правильно осуществляется монтаж светильников можно почитать по ссылке.

Основные требования к рабочему промышленному освещению

Освещение промышленных объектов делится на такие категории:

— внутреннее освещение цехов, складов и других производственных площадок;

— внешнее освещение парковок, территорий заводов и других промышленных площадок;

— охранное освещение территорий.

Светильники для внутреннего освещения,- главные требования:

— ослепляющие эффекты должны отсутствовать;

— световой поток должен быть равномерным;

— отсутствие мигания и пульсаций для зрительного комфорта;

— экологичность (в комплектующих не должно быть вредных веществ).

Светильники LEDVIS соответствуют всем вышеперечисленным пунктам, а еще они обладают такими преимуществами:

— низкое потребление мощности при высоком качестве светильников;

— надежные комплектующие, что способствуют их долговечности;

— высокий уровень защиты IP-65 (от пыли, влаги и воды);

Критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе светильников для внутреннего освещения

Правильное использование промышленного светодиодного освещения может позволить достичь наивысшей эффективности. Хорошие условия для глаз и работы зависят от правильного положения осветительного оборудования.

Основные критерии выбора led светильников включают:

Световой поток. Значение показателя позволяет рассчитать количество светодиодных светильников, необходимых для освещения и создания благоприятных условий для работников.

Цветовая температура. От нее зависит комфорт и продуктивность работы сотрудников.

Рабочая температура. Этот показатель позволяет выбрать лучшее оборудование для различных помещений.

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