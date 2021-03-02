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Nissan Terrano

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Компактный кроссовер Nissan Terrano с передним или полным приводом является менее престижным, но более дешевым аналогом Рено Дастер. В техническом отношении этот автомобиль примерно на 30% совпадает с франко-румынской исходной моделью.

Преимущества авто Nissan Terrano

Ниссан Террано – один из немногих автомобилей, способных составить конкуренцию Renault Duster. Он завоевал популярность среди потребителей благодаря тому, что в нем гармонично сочетаются привлекательный внешний вид, надежность, комфортность и доступная стоимость. Выбрать свой Серрано в Новосибирске можно в компании https://www.sm-nissan.ru Важнейшие достоинства Nissan Terrano таковы:

  • Экономичный расход горючего, избавляющий от необходимости тратить много денег на покупку бензина. В среднем при езде по городу расход топлива составляет 8 л на 100 км, при движении по трассе – 6 л на 100 км.
  • Отличная проходимость. Nissan Terrano оснащен системой All Vode 4Х4, которая дает возможность включать в труднопроходимых дорожных условиях полный привод. Эффект внедорожника обеспечивается и за счет надежной подвески, большого дорожного просвета, мощных моторов.
  • Эстетичность салона. Внутри автомобиль выглядит дорого, мягкая пластмасса панели легко очищается от загрязнений и пыли.
  • Хорошая звукоизоляция. Это выражается как при движении по трассе, так и при езде по бездорожью. Мягкая подвеска обеспечивает приятное покачивание сидящих в салоне людей, при этом они не слышат ни скрипов, ни шуршания.
  • Качественная аудиосистема, обеспечивающая хороший звук.

Минусы автомобиля Nissan Terrano

К недостаткам Nissan Terrano относятся следующие особенности:

  • В зимнее время осветительные приборы могут запотевать. Это происходит по той причине, что герметичность вентиляционного отверстия оптики обеспечивается не всегда, так что вода легко попадает внутрь корпуса фар.
  • Низкое качество лакокрасочного покрытия. Этот фактор удерживает многих автомобилистов от приобретения Nissan Terrano. Ведь внешнее покрытие автомашины, которая постоянно ездит по просоленным дорогам, должно быть идеальным, в противном случае избежать преждевременного возникновения коррозии не удастся.
  • При недостаточном прогреве автомобиля возможен сбой в функционировании электромагнитной муфты. Она может самопроизвольно переключиться в режим монопривода без использования заднего привода.

Таким образом, у Nissan Terrano есть некоторое количество мелких изъянов. Но если им не придавать большого значения, то данный автомобиль удачно сочетает в себе высокое качество и доступную цену.

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