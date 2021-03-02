Компактный кроссовер Nissan Terrano с передним или полным приводом является менее престижным, но более дешевым аналогом Рено Дастер. В техническом отношении этот автомобиль примерно на 30% совпадает с франко-румынской исходной моделью.

Преимущества авто Nissan Terrano

Ниссан Террано – один из немногих автомобилей, способных составить конкуренцию Renault Duster. Он завоевал популярность среди потребителей благодаря тому, что в нем гармонично сочетаются привлекательный внешний вид, надежность, комфортность и доступная стоимость. Выбрать свой Серрано в Новосибирске можно в компании https://www.sm-nissan.ru Важнейшие достоинства Nissan Terrano таковы:

Экономичный расход горючего, избавляющий от необходимости тратить много денег на покупку бензина. В среднем при езде по городу расход топлива составляет 8 л на 100 км, при движении по трассе – 6 л на 100 км.

Отличная проходимость. Nissan Terrano оснащен системой All Vode 4Х4, которая дает возможность включать в труднопроходимых дорожных условиях полный привод. Эффект внедорожника обеспечивается и за счет надежной подвески, большого дорожного просвета, мощных моторов.

Эстетичность салона. Внутри автомобиль выглядит дорого, мягкая пластмасса панели легко очищается от загрязнений и пыли.

Хорошая звукоизоляция. Это выражается как при движении по трассе, так и при езде по бездорожью. Мягкая подвеска обеспечивает приятное покачивание сидящих в салоне людей, при этом они не слышат ни скрипов, ни шуршания.

Качественная аудиосистема, обеспечивающая хороший звук.

Минусы автомобиля Nissan Terrano

К недостаткам Nissan Terrano относятся следующие особенности:

В зимнее время осветительные приборы могут запотевать. Это происходит по той причине, что герметичность вентиляционного отверстия оптики обеспечивается не всегда, так что вода легко попадает внутрь корпуса фар.

Низкое качество лакокрасочного покрытия. Этот фактор удерживает многих автомобилистов от приобретения Nissan Terrano. Ведь внешнее покрытие автомашины, которая постоянно ездит по просоленным дорогам, должно быть идеальным, в противном случае избежать преждевременного возникновения коррозии не удастся.

При недостаточном прогреве автомобиля возможен сбой в функционировании электромагнитной муфты. Она может самопроизвольно переключиться в режим монопривода без использования заднего привода.

Таким образом, у Nissan Terrano есть некоторое количество мелких изъянов. Но если им не придавать большого значения, то данный автомобиль удачно сочетает в себе высокое качество и доступную цену.