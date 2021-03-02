Выбор и покупка летних шин

С приближением весны у многих автомобилистов возникает потребность замены шипованной резины. Интернет-магазин BlackTyres предлагает большой выбор летних шин известных брендов, в наличии имеются бюджетные модели и изделия премиум-класса.

На что стоит обратить внимание при покупке покрышек

В каталоге на сайте магазина https:/blacktyres.ru/cftfkog-tures/letnie-shiny представлен широкий ассортимент летней авторезины от отечественных и зарубежных производителей. При выборе бренда изделия следует руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля, одобрившего данную марку.

Каждая шина имеет свой типоразмер нанесённый на боковину изделия. Первые цифры маркировки обозначают ширину покрышки, вторые — высоту профиля. Далее указан размер внешнего диаметра в дюймах.

Широкая резина больше подходит для любителей быстрой езды, позволяет легче проходить повороты и уменьшить длину тормозного пути. Узкие покрышки подходят для спокойного вождения, имеют высокую сопротивляемость аквапланированию, более доступны по цене.

Глубина насечек протектора подбирается в зависимости от места эксплуатации автомобиля. Чем хуже качество дорог, по которым предполагается совершать поездки, тем рельефнее нужен протектор для лучшего сцепления с дорогой.

Рисунки протекторов:

симметричный ненаправленный — наиболее распространённый универсальный вариант, подходит для комфортной размеренной езды, производит мало шума;

симметричный направленный — предназначен для поездок на большой скорости и резких манёврах;

ассиметричный — максимально отводит воду и грязь, повышает показатели управляемости автомобилем.

При покупке летних шин нужно учитывать индекс скорости: для скоростных машин выбирают резину класса W и V, для размеренного вождения достаточно шин с индексом T или S. Индекс нагрузки — показатель максимально допустимой нагрузки на одну покрышку.

Где выгодно купить летнюю резину

Интернет-магазин BlackTyres предлагает летнюю резину известных производителей по конкурентным ценам. Компания предоставляет гарантию на реализуемые изделия, возможность обменять или возвратить приобретённый товар.

Фирма предлагает сезонные промо-акции для потребителей: бесплатная заправка при покупке комплекта шин Continental, бесплатный шиномонтаж и сезонное хранение авторезины при покупке шин стоимостью более 2000 руб. Компания организует бесплатную доставку продукции по Москве и области, может отправить товар по предварительной договорённости в любую точку страны.

Интернет-магазин BlackTyred реализует летние шины в широком ассортименте и ценовом диапазоне. Высокий класс обслуживания позволит быстро и выгодно сделать покупку.