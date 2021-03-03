Tesla заняла почти 25% мирового рынка электромобилей за 2020-й год

Многие не верили в успех компании Tesla, но она с момента основания в 2003 году успела выпустить полный модельный ряд и стать самым дорогим автопроизводителем в мире.

По данным TrendForce, в прошлом году каждый четвертый проданный электрокар был Tesla. Американская компания в прошлом году на глобальном рынке заняла долю 24,5%.

В общей сложности в 2020 году было продано 2,9 млн электромобилей. Ожидается, что в 2021 году продажи полностью электрических автомобилей достигнут 3,9 млн авто.

Второе место на рынке электрокаров занимает Volkswagen. У немецкой компании доля составляет 6,6%. Третью строчку заняла китайская BYD с долей 6,4%.

Среди гибридных моделей лидерами считаются BMW и Mercedes-Benz у которых по 13%, а следом за немецкими компаниями Volvo с долей 12%.