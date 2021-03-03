В РФ стартовал приём заказов на фургон Opel Combo Cargo российской сборки

Opel на российском рынке объявила цены и начала принимать заказы на фургон Combo Cargo. Эта модель производится на российском предприятии ПСМА в Калужской области.

Новинка предлагается в четырех комплектациях с 1,6-литровым дизельным иди бензиновым мотором.

Базовая комплектация Opel Combo Cargo оценивается в 1 229 000 рублей, а самая дорогая версия обойдется от 1 379 000 рублей.



Фургон доступен в двух вариантах длины кузова – стандартной 4380 мм и удлиненной 4628 мм. Базовым мотором считается 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 115 л.с.

Более дорогие версии оснащаются 1,6-литровым дизельным агрегатом мощностью 90 л.с. при 215 Нм крутящего момента.

Не зависимо от выбранного силового агрегата трансмиссия будет пятиступенчатая механическая.

Opel Combo Cargo российской сборки полностью адаптирован для отечественных дорог. Так модель получила модернизированную подвеску и увеличенный до 175 мм дорожный просвет.

Также Combo Cargo с завода оснащен защитой картера ДВС и усиленным отопителем салона. В салоне фургона большое количество полочек и ниш, также для комфорта предусмотрен кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Opel Combo Cargo стал четвертой моделью марки в России. Еще немецкая компания предлагает кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и коммерческий Vivaro Life. В дальнейшем на рынке еще появится кроссовер Crossland.