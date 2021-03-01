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Названы ТОП-10 премиальных автомобилей с наименьшей ценой в России

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Специалисты в России проанализировали стоимость новых автомобилей в премиальном сегменте и рассказали о самых доступных из них.
Так, эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-10 премиальных автомобилей с наименьшей ценой в России, отметив, что по итогам января доля таких машин в общих продажах на рынке составила 10%.

В первом месяце года россияне купили 9.8 тыс. премиальных авто, что на 11% больше. Итак, самой доступной моделью в сегменте является кроссовер Jeep Renegade оцененный от 1 710 000 рублей.

Следующие три строчки рейтинга достались моделям марки MINI, а именно MINI One (от 1,73 млн рублей), MINI Clubman (от 2,26 млн) и MINI Countryman (от 2,30 млн).

Седан Mercedes-Benz A-Class с минимальным ценником 2,34 млн рублей оказался на пятой строчке, а шестым стал BMW 2-Series Gran Coupe с базовой ценой 2.39 млн рублей.

Следующими моделями в ТОП-10 оказались BMW X1 (2,44 млн руб.), Genesis G70 (2,52 млн), Volvo XC40 (2,55 млн) и Infiniti Q50 (2,61 млн).

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