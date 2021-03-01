Флагманский кроссовер Lynk & Co 07 впервые сфотографировали на тестах

Бренд Lynk & Co скоро расширит свой модельный ряд за счет нового кроссовера, который уже заметили во время испытаний.

Флагманский кроссовер Lynk & Co с индексом 07 впервые сфотографировали на тестах.

Модель представляет собой среднеразмерную модель, и она будет в модельной линейке флагманом бренда. Внутреннее обозначение автомобиля EX11, а его внешность выполнят в стилистике марки.

У кроссовера будет покатая крыша, короткие свесы, длинный капот, а над багажной дверью установят спойлер.

Предположительно новинка будет представлена на рынке в 7-местной версии. Технические характеристики Lynk & Co 07 пока не известны.

При этом сообщается, что его серийное производство стартует на предприятии в Мэйшане.

Там же будут собирать и новый седан ES11. Презентация новинки состоится уже в марте, но точная дата пока не объявлена.